Поиски пропавших на Каспии близ Лянкярана рыбаков продолжаются с помощью вертолета (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски рыбаков - Ибаева Махмуда Абдулали оглу, 1984 года рождения и Аббасова Назима Самед оглу, 1968 года рождения, пропавших 13 января в Каспийском море близ села Сиявар города Лянкяран.

Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, передает Trend.

Отмечено, что их поиски осуществляются спасателями Службы спасения особого риска и силами Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах с привлечением вертолета авиационного отряда МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!