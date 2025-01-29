Несмотря на утренние часы, наблюдается активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане - председатель участка

БАКУ /Trend/ - Несмотря на утренние часы, на муниципальных выборах в Азербайджане наблюдается активность избирателей.

Об этом в среду Trend заявила председатель 12-го избирательного участка Ясамальского первого избирательного округа №15 Севиль Рамазанова.

Она отметила, что на участке зарегистрировано 1392 избирателя.

"Избиратели активно участвуют в голосовании, несмотря на утренние часы. Уже более 200 человек отдали свои голоса. Нарушений не зафиксировано", — добавила С. Рамазанова.

Напомним, что по состоянию на 10:00, правом голоса на муниципальных выборах в Азербайджане воспользовались 499 тысяч 575 избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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