Азербайджанский центр кибербезопасности выпустил 180 специалистов, 76% из них уже трудоустроены

БАКУ/Trend/- В ходе предыдущих трех учебных программ Азербайджанского центра кибербезопасности выпускниками стали 180 студентов, 76 процентов из которых уже были трудоустроены.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Османов в кулуарах мероприятия "Выпускной день Азербайджанского центра кибербезопасности".

"В рамках политики социально-экономического развития нашей страны в настоящее время проводятся важные мероприятия, направленные на цифровое развитие. Принимаются ключевые законодательные акты, утверждаются стратегические инициативы и программы, а также реализуются последовательные меры по повышению цифровой грамотности гражданского общества, социального и бизнес-секторов, а также по ускорению процессов цифровизации", - сказал он.

По его словам, с ростом цифрового развития в Азербайджане вопросы информационной и кибербезопасности становятся все более актуальными.

"Создан Азербайджанский центр кибербезопасности, который в настоящее время реализует свои учебные программы. Хочу отметить, что в ходе предыдущих трех учебных программ выпускниками стали 180 студентов, 76 процентов из которых уже были трудоустроены. А в четвертой программе выпускниками станут 100 студентов. Следует подчеркнуть, что в рамках утвержденной Президентом Азербайджанской Республики концепции цифрового развития, а также стратегий, направленных на развитие информационной и кибербезопасности, предпринимаются шаги по подготовке квалифицированных специалистов в данной сфере, формированию компетентного и профессионального человеческого капитала, а также обеспечению их соответствующими рабочими местами. В связи с этим Азербайджанский центр кибербезопасности продолжает свою активную деятельность в данном направлении", - добавил Ф.Османов.