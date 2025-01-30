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В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)

Общество Материалы 30 января 2025 10:57 (UTC +04:00)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит презентация проекта Kapital Bank "Перемены начинаются с тебя! Борьба с буллингом в общеобразовательных школах".

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие член правления, главный администратор по человеческому капиталу и организационному развитию ОАО Kapital Bank Фергана Мамедова, представители министерства науки и образования Азербайджана.

В рамках проекта международными экспертами проводятся специальные тренинги для преподавателей Центра развития и инноваций в образовании.

Учителя, участвующие в тренингах, улучшат свои знания и навыки в области осведомленности о буллинге и способах борьбы с ним.

После завершения тренингов, учителя, получившие новые знания, поделятся ими с коллегами в общеобразовательных школах, представив учебные программы, в которых расскажут о способах борьбы с буллингом.

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В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
В Баку проходит презентация проекта "Борьба с буллингом в общеобразовательных школах" (ФОТО)
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