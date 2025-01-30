Установлены новые процедуры подключения к водопроводной сети - Вусал Шихалиев

БАКУ /Trend/ - Подключение к водопроводной сети в стране организовано на основе современных требований.

Об этом на заседании рабочей группы "Подключение к водной сети" сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана Вусал Шихалиев, сообщает Trend.

Он отметил, что на основании подписанного главой государства в мае 2024 года распоряжения были внесены существенные изменения, связанные с подключением к водопроводной сети.

"Этот документ предоставил новые возможности. Таким образом, на основе соответствующего правила установлены новые процедуры подключения к водопроводной сети. Уже есть все возможности для реализации принципа "одного окна" при исполнении поступающих обращений, связанных с подключением к водопроводной сети", - сказал В.Шихалиев.

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