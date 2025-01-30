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В Азербайджане будут предприняты меры по снижению смертности в результате ДТП

Общество Материалы 30 января 2025 23:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут предприняты меры по снижению смертности в результате ДТП

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будут предприняты меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будут предприняты необходимые меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Согласно программе, в 2025–2027 годах будет проведен анализ, выявлены проблемные участки дорог и устранены недостатки для повышения безопасности движения.

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