Два автобусных маршрута в направлении пригородов Баку выставлены на конкурс

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках мер по повышению качества пассажирских перевозок выставляет на конкурс пригородные регулярные автобусные маршруты № 156 и 158.

Об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

"Документы на конкурс принимаются до 17:00 6 марта 2025 года в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г.Мамедова, 5; контактное лицо - Эльсевер Гадимов; тел.: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected].

Помимо основных автобусов, на конкурс должны быть представлены резервные. Предложения претендентов по автобусным маршрутам № 156 (поселок Хокмали – станция метро "Мемар Аджеми" (через бетонную дорогу) и № 158 (поселок Ходжасан – станция метро "Мемар Аджеми") будут рассмотрены комиссией 4 апреля в 2 лотах.

Информацию о расписаниях маршрутов по участкам можно получить здесь.

Междугородные (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршрутные линии представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Целью является повышение качества, безопасности и комфорта предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок", - отмечается в сообщении.

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