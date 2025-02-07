В прошлом месяце в Военной прокуратуре Азербайджана были раскрыты все зарегистрированные преступления

БАКУ /Trend/ - В результате эффективной деятельности в январе 2025 года преступления, зарегистрированные в Военной прокуратуре Азербайджана, были раскрыты на 100 процентов.

Об этом в пятницу сообщил Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в результате взаимовыгодных и рабочих отношений, установленных между Военной прокуратурой и министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами, а также совместной эффективной деятельности, в том числе принимаемых профилактических мер, в январе 2025 года в Вооруженных силах Азербайджанской Республики были зарегистрированы преступления "Неисполнение приказа" (статья 328 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) и "Дезертирство" (статья 334 УК АР), Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (статья 350 УК АР), Нарушение правил вождения и эксплуатации транспортных средств (статья 351 УК АР), Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 126 УК АР) и Умышленное убийство (статья 120 УК АР).

"По сравнению с тем же месяцем 2024 года, зарегистрированные в январе 2025 года преступления злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий (статья 341 УК АР) снизились на 77,8 процента, а преступления взяточничества и дачи взятки (статьи 311 и 312 УК АР) - на 31,6 процента",- добавил он.

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