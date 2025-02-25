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Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 25 февраля 2025 13:36 (UTC +04:00)
Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Устранены последствия аварии на магистральной линии водоснабжения Наримановского района города Баку.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Аварийно-ремонтные работы начались вчера благодаря оперативной реакции и точному определению места происшествия с помощью географических информационных систем.

Работы велись специалистами аварийной бригады районного Управления "Суканал". Благодаря высокому профессионализму сотрудников проблема была решена уже в первой половине дня, несмотря на первоначальную информацию, что водоснабжение восстановят во второй половине дня.

В настоящее время водоснабжение абонентов Наримановского района полностью восстановлено.

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Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
Устранены последствия аварии на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
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