Наблюдаются массированные DDOS-атаки на государственные информресурсы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вот уже несколько дней наблюдаются массированные DDOS-атаки на государственные информационные ресурсы.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, передает Trend.

"Госслужба продолжает работу по очистке от вредоносного трафика для предотвращения кибератак и обеспечения бесперебойности работы государственных информационных ресурсов. В связи с этим в список заблокированных как аномальный трафик порой могут попадать и реальные IP-адреса. При очистке от аномального трафика гражданам, пользующимся государственными информационными ресурсами, следует учитывать возможные кратковременные блокировки их IP-адресов", - говорится в сообщении.

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