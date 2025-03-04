Казахстан намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном в сфере образования - посол

БАКУ /Trend/ - Мы намерены и дальше развивать наши отношения с Азербайджаном в сфере образования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.

"Отношения Казахстана и Азербайджана находятся на высоком уровне. В наших странах активно проводятся реформы в сфере образования", - сказал он.

Посол также отметил, что в Баку впервые будет организована выставка казахстанских университетов.