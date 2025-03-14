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Назван объем продукции, произведенной в 2024 г. предприятиями миноборонпрома Азербайджана

Общество Материалы 14 марта 2025 19:30 (UTC +04:00)
Назван объем продукции, произведенной в 2024 г. предприятиями миноборонпрома Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В отчетном году предприятиями, подведомственными министерству оборонной промышленности, было произведено продукции в общей сложности на 781,8 млн манатов, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

В отчете отмечается, что общий объем экспорта продукции подведомственными министерству предприятиями за отчетный год составил 565,8 млн манатов.

В 2024 году на предприятиях министерства проведен ремонт 55 наименований бронетехники, стрелкового оружия и другого имущества, подписаны и полностью выполнены контракты на утилизацию 336 наименований различных изделий.

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