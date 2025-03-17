БАКУ /Trend/ - Мужчина, находившийся в международном розыске, экстрадирован в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре

Было отмечено, что на основании ходатайства Генеральной прокуратуры уполномоченными органами Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мамедова Рамиля Магеррам оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года.

Согласно информации, по уголовному делу, находящемуся на этапе предварительного расследования в Хазарской районной прокуратуре города Баку, установлены обоснованные подозрения в совершении Рамилем Мамедовым преступного деяния, предусмотренного статьей 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, и принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Он был объявлен международный розыск.

Рамиль Мамедов был задержан на территории Грузии и доставлен сегодня в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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