БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена "Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте"

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, настоящая Инструкция устанавливает требования к приему, отправлению и отпуску поездов в случаях исправности или неисправности различных устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ), а также средств сигнализации и связи при движении поездов на железнодорожной станции (далее - станция), приему и отправлению поездов при проведении ремонтно-строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях, а также при выполнении маневров и выдаче предупреждений поездам.

Требования настоящей Инструкции обязательны для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, осуществляющих операции по движению поездов и маневровым работам.

Нормативные и технические документы, касающиеся движения поездов и маневровых работ на железнодорожном транспорте, принадлежащие владельцу инфраструктуры или владельцу железной дороги общего пользования, применяются в части, не противоречащей настоящей Инструкции.

Приказы по движению поездов и маневровым работам должны быть короткими и точными. Работник, дающий приказ, должен каждый раз выслушивать краткое повторение приказа, удостовериться в его правильном понимании и затем убедиться в его правильном выполнении (по индикации управляющего аппарата, радиосвязи поезда, радиосвязи станции, двухсторонней связи на парковке и других средствах связи, на основе докладов исполнителей или лично).

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