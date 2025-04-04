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В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)

Общество Материалы 4 апреля 2025 20:22 (UTC +04:00)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - При поддержке и в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, в районе Болниси в грузинском регионе Квемо-Картли открыта воскресная школа при "Союзе образования и молодежи".

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомитете, воскресная школа, открытая в селе Квемо Болниси, предназначена для азербайджанцев, проживающих в регионе.

Преподаватель азербайджанского языка школы Чингизхан Ягубов отметил, что село Квемо Болниси подарило азербайджанской науке и культуре выдающихся личностей. Он подчеркнул, что школа заинтересована в продолжении этой традиции.

В последние годы в разных регионах Грузии начали функционировать воскресные школы, говорится в сообщении Госкомитета.

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В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев (ФОТО)
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