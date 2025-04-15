Укрепление связей между СМИ стран Черноморско-Каспийского региона имеет важное значение - Исмет Саттаров

БАКУ /Trend/ - Укрепление связей между СМИ стран Черноморско-Каспийского региона имеет важное значение.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, выступая на открытии 11-го заседания Черноморского форума регулирующих органов в Баку.

"Для нас большая честь и большая ответственность проводить Форум в Баку — городе, который объединяет страны с богатой культурой, историей и традициями и при этом играет важную роль в современной политике", — подчеркнул Саттаров.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, он отметил заинтересованность Азербайджана в развитии связей с Албанией, Болгарией и Грузией. "Грузия — это не только сосед и стратегический партнёр, но и мост в Черноморский регион", — отметил он, призвав к углублению сотрудничества в сфере медиарегулирования.

Саттаров поприветствовал делегацию из Греции, подчеркнув, что "установление более тесных связей между нашими СМИ и регулирующими органами будет взаимовыгодным", а также напомнил о необходимости обновить соглашение о сотрудничестве с Молдовой, заключённое в 2017 году, назвав эту страну "партнёром с общей историей и схожими вызовами".

Он также сообщил о подготовке визита в Румынию и продолжающихся переговорах с Сербией по заключению меморандума. По его словам, отношения между Баку и Белградом носят особый характер, что выражается в устойчивых политических и экономических связях.

Отдельную благодарность Саттаров выразил Высшему совету по радио и телевидению Турции (RTÜK). «Проведение этого форума стало возможным благодаря активности и профессионализму одного из ведущих мировых медиарегуляторов», — отметил он.

В завершение Саттаров поблагодарил Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) за поддержку мероприятия, приветствовал посла Мерве Сафу Кавакчи и выразил надежду на то, что форум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами-участницами.