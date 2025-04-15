Вопрос защиты детей в сфере телерадиовещательных услуг остается общей проблемой - Дениз Гючер

БАКУ /Trend/ - Вопрос защиты детей в сфере телерадиовещательных услуг остается общей проблемой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня генеральный секретарь Черноморского форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания Дениз Гючер, выступая на 11-м заседании Черноморского форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF) в Баку.

По ее словам, темы медиа и детей — крайне деликатны, так как затрагивают каждого, независимо от места проживания.

Она также отметила, что одной из ключевых проблем является представление и отображение детей в социальных сетях.

"Современные аудиовизуальные медиа и вещательные платформы создают избыточный поток информации, с которым сталкиваются дети. К сожалению, они нередко подвергаются воздействию вредного контента. Поиск решений для эффективной защиты детей в сфере вещательных услуг — наша общая задача", - подчеркнула Гючер.

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