Курс биткоина остается стабильным, Bitcoin Cash — дорожает

21 декабря 2017 10:40 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) по-прежнему торгуется возле отметки в 17 тысяч долларов, а Bitcoin Cash продолжает расти в цене после запуска торгов платформой Coinbase, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap биткоин дорожал всего на 1,2%, до 17,04 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,9%, до 16,9 тысячи долларов, на GDAX — на 2,7%, до 16,94 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,6%, до 16,88 тысячи долларов.

Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, поднималась в цене на 9,7%, до 871,6 доллара, Bitcoin Cash — на 6,7%, до 3,67 тысячи долларов, Ripple — дорожала на 30%, до 98,75 цента, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 643,18 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 10%.

Днем ранее в блоге Coinbase появилось сообщение о том, что платформа запускает торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX. Эта новость поддержала стоимость криптовалюты, которая подскочила в цене почти в 1,5 раза.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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Azernews Newspaper
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