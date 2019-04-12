В Азербайджане значительно выросли доходы Госфонда социальной защиты

12 апреля 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Темпы роста доходов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжают ускоряться и в первом квартале текущего года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГФСЗ, за январь-март текущего года, доходы Фонда выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7 процента (276 миллионов манатов) и составили 1,276,8 миллиона манатов.

Выплаты по обязательному социальному страхованию также увеличились на 12.9 процента (65,3 миллиона манатов), и, в целом, составили 573,5 миллиона манатов, что является показателем активного участия работающего населения в государственной системе социального страхования

Прослежиается также рост поступлений из небюджетного сектора – всего 367,1 миллиона манатов, что больше прошлогодних показателей на 13,1 процента или 42,6 миллиона манатов.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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