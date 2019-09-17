БАКУ/Trend/ - Продолжается рубрика Агентства пищевой безопасности "АПБ просвещает".

Как сообщает во вторник Trend, в рамках рубрики Агентство пищевой безопасности доводит до внимания читателей просветительские материалы, рекомендации по здоровому питанию, а также советы по ежедневно употребляемой пище. На этот раз тема рубрики - "На что необходимо обращать внимание при выборе продуктов?"

При покупке продуктов в торговых сетях и рынках в первую очередь следует обратить внимание на информацию на упаковке, качество упаковки и условия хранения продукта. Упаковка должна быть в цельном состоянии, без срезов и разрывов. Обязательно нужно ознакомиться с информацией о составе на упаковке. Здесь указаны энергетическая ценность, дата производства и срок годности, вес, температура и условия хранения, название, адрес и другие реквизиты производителя.

Необходимо обратить внимание на соблюдение принципа товарного соседства. Основная цель этого принципа – соблюдение правил совместной перевозки, хранения или реализации различных видов пищевых продуктов, установленных гигиеническими требованиями и обеспечивающих качество и безопасность продовольствия. Не допустимо складывать продукты питания рядом с непищевыми продуктами, обладающими резким запахом, и особенно с изделиями бытовой химии.

При покупке детского питания следует быть еще более внимательными. При выборе такой продукции прочтите информацию о сроке годности, к какой возрастной категории она относится, о происхождении и составе.

Необходимо внимательно проверить срок годности. Если у покупателя возникнут какие-либо подозрение о фальсификации продукта или изменении даты производства следует отказаться от покупки этого продукта и сообщить об этом в Сall-центр АПБ 1003.

Одним из основных критериев при выборе продукта является его калорийность. Как известно, употребления избыточных калорий может привести к ожирению. А это может стать причиной других проблем в организме.

Не стоит забывать, что выбор продукции по принципу "чем дороже, тем качественней" не всегда оправдывает себя. На стоимость продукции влияют логистические затраты, принадлежность к популярному бренду, а также искусственное повышение цен производителем или продавцом.

Соблюдая вышеперечисленные рекомендации, потребитель поможет укрепить пищевую безопасность в Азербайджане и обеспечит себе более здоровый образ жизни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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