Продолжается рубрика Агентства пищевой безопасности "АПБ просвещает"

17 сентября 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжается рубрика Агентства пищевой безопасности "АПБ просвещает".

Как сообщает во вторник Trend, в рамках рубрики Агентство пищевой безопасности доводит до внимания читателей просветительские материалы, рекомендации по здоровому питанию, а также советы по ежедневно употребляемой пище. На этот раз тема рубрики - "На что необходимо обращать внимание при выборе продуктов?"

При покупке продуктов в торговых сетях и рынках в первую очередь следует обратить внимание на информацию на упаковке, качество упаковки и условия хранения продукта. Упаковка должна быть в цельном состоянии, без срезов и разрывов. Обязательно нужно ознакомиться с информацией о составе на упаковке. Здесь указаны энергетическая ценность, дата производства и срок годности, вес, температура и условия хранения, название, адрес и другие реквизиты производителя.

Необходимо обратить внимание на соблюдение принципа товарного соседства. Основная цель этого принципа – соблюдение правил совместной перевозки, хранения или реализации различных видов пищевых продуктов, установленных гигиеническими требованиями и обеспечивающих качество и безопасность продовольствия. Не допустимо складывать продукты питания рядом с непищевыми продуктами, обладающими резким запахом, и особенно с изделиями бытовой химии.

При покупке детского питания следует быть еще более внимательными. При выборе такой продукции прочтите информацию о сроке годности, к какой возрастной категории она относится, о происхождении и составе.

Необходимо внимательно проверить срок годности. Если у покупателя возникнут какие-либо подозрение о фальсификации продукта или изменении даты производства следует отказаться от покупки этого продукта и сообщить об этом в Сall-центр АПБ 1003.

Одним из основных критериев при выборе продукта является его калорийность. Как известно, употребления избыточных калорий может привести к ожирению. А это может стать причиной других проблем в организме.

Не стоит забывать, что выбор продукции по принципу "чем дороже, тем качественней" не всегда оправдывает себя. На стоимость продукции влияют логистические затраты, принадлежность к популярному бренду, а также искусственное повышение цен производителем или продавцом.

Соблюдая вышеперечисленные рекомендации, потребитель поможет укрепить пищевую безопасность в Азербайджане и обеспечит себе более здоровый образ жизни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку закрыли ресторан (ФОТО)
Общество 13 сентября 17:38
В Азербайджане будут жестко наказаны владельцы объектов, использующие продукцию животного происхождения без ветеринарного контроля
Общество 13 сентября 15:04
В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
Общество 13 сентября 14:43
В Баку выявлено около тонны непригодной к употреблению курятины
Общество 13 сентября 13:57
Качество меда на ярмарке в Баку будет проверять Агентство пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 11 сентября 18:32
Минздрав Азербайджана распространило информацию о состоянии заразившихся сибирской язвой
Общество 10 сентября 14:55
Лента новостей
Продажные "блоггеры" и Али Керимли начали грызню за деньги - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 15:59
В Баку прошел концерт в честь Дня национальной музыки (ФОТО)
Культура 15:57
Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом
Беларусь 15:55
Названы сроки открытия пункта по переработке животноводческой продукции в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 15:51
В Азербайджане откроется новый завод по производству косметической продукции
Бизнес 15:51
В Самаркандском аэропорту Узбекистана будет еще один терминал
Бизнес 15:45
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов рассмотреть предложения по транзиту туркменского газа
Энергетика 15:43
В Казахстане физлицам списано свыше $2,2 млн долгов по кредитам
Бизнес 15:42
В Азербайджане должны быть механизмы защиты детей от вредной информации в интернете — глава парламентского комитета
Общество 15:36