Вугар Байрамов: государство поддержит как наемных работников, так и безработных граждан

Экономика 5 апреля 2020 22:01 (UTC+04:00)
Вугар Байрамов: государство поддержит как наемных работников, так и безработных граждан

БАКУ/Trend/ - Государство окажет помощь как занятому населению, то есть наемным работникам, так и неработающим гражданам сообщает Trend со ссылкой на депутата Милли Меджлиса (Парламента) и экономического эксперта Вугара Байрамова.

По его словам, в «Плане мероприятий» Кабинета министров предусмотрено выделение средств на сохранение рабочих мест и поддержание стабильности в социальной сфере:

«Во-первых, со стороны государства будет обеспечена выплата определенной части заработной платы наемным работникам, пострадавшим от пандемии. Основная цель программы заключается в предотвращении сокращения количества рабочих мест, поддержке граждан, работающих в сферах среднего и крупного предпринимательства, с тем, чтобы они могли получать зарплату, даже если они не работают. Эта программа охватит граждан, занятых в сферах среднего и крупного предпринимательства. Если гражданин заключил трудовой договор в качестве наемного работника с субъектом малого, среднего или крупного предпринимательства, то государство ему окажет поддержку. В настоящее время число наемных работников составляет около 300 тысяч человек. Для поддержки в этом направлении предусмотрено выделение из бюджета 215 миллионов манатов, что в свою очередь означает, что каждому работающему по договору будет выплачено в среднем 716 манатов. Естественно, эта сумма может варьироваться в зависимости от размера получаемой заработной платы».

Помимо этого, у нас также есть микро и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в налоговых органах. В рамках программы для их поддержания из бюджета будет выделено 80 миллионов манатов. Для каждого индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в налоговых органах, предусмотрено выделение примерно 267 манатов. Опять же, эта сумма может варьироваться в зависимости от полученных доходов за предыдущий период. Главным критерием здесь послужит осуществление ими налоговых платежей, выплат средств по обязательному государственному страхованию, а также выплат по страхованию от безработицы за 2019 год. Если эти предприниматели за 2019 год осуществили все эти обязательные выплаты, то они смогут получить такую поддержку.

Депутат отметил, что в текущем месяце также предусмотрено применение налоговых льгот:

«Для микропредпринимателей будет предоставлена льготная отсрочка по упрощенному налогу, то есть, если годовой оборот предпринимателя, работающего с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) не превышает 200 тысяч манатов, то он является плательщиком упрощенного налога. Также будут применены временные освобождения от налога на имущество и на землю. Для налогоплательщиков также будут применяться льготы по подоходному налогу, а также по налогу на прибыль. Субъектам микропредпринимательства будет продлен срок представления отчетности и уплаты налогов. Здесь увеличены сроки по уплате налогов в тех областях, на которые пандемия оказала негативное влияние. Предусмотрено также временное освобождение от НДС некоторых импортируемых продуктов (продукты питания и медицинские препараты), необходимых для удовлетворения первоочередных нужд населения. В то же время будут применены льготы по налогам, взимаемым с арендной платы, то есть будут введены льготы по налогу на аренду. предусмотрена отсрочка от начисления процентов по неоплаченным налогам, а также по обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице на определенный срок».

Эксперт отметил, что подразумевается предоставление кредитов под госгарантии, а также субсидирование процентов по кредитам субъектов предпринимательства: «Субсидирование означает выплату государством некоторой части процента. Для удовлетворения таких целей будет выделено 20 миллионов манатов. Будут увеличены объемы льготных ипотечных кредитов - на эти цели будет выделено 90 миллионов манатов. Это окажет поддержку гражданам в решении их жилищных проблем. Второе направление связано с безработными гражданами. Для обеспечения временной занятости граждан в период распространения пандемии коронавируса предусмотрено создание общественных рабочих мест, которое охватит 50 тысяч безработных граждан. На эти цели из бюджета выделено 30 миллионов манатов. В органах государственной службы занятости предусматривается единовременная выплата 200 тысячам безработным в течение двух месяцев пособия в размере 190 манатов. На это государством будет выделено 70 миллионов манатов.

На расширение охвата страховых выплат по безработице и создания проактивного механизма обеспечения безработных будет выделено 20 миллионов манатов. В период действия особого карантинного режима предусмотрены выплаты целевой адресной социальной помощи всем семьям социально уязвимых групп населения, до окончания действия этого режима, а также предусмотрено упрощение целевой адресной государственной социальной помощи. Эта программа охватит 62 тысячи граждан.

Отметим также, что оплата обучения студентов, являющихся членами семей социально уязвимых групп населения, будет осуществлена государством. В этом направлении выделено 40 миллионов манатов.

Депутат также отметил, что в апреле - мае повышен лимит электроэнергии, предоставляемой населению по льготным тарифам . На эти цели из госбюджета будет выделено 10 миллионов манатов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО)
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Цена нефти Brent падает больше чем на 9% Энергетика 02:11
Boeing продлила на неопределенный срок приостановку предприятия в штате Вашингтон США 02:11
Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы В мире 01:55
На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры Европа 01:43
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. Другие страны 01:27
Власти Барбадоса сообщили о первой на острове смерти заразившегося коронавирусом Другие страны 01:26
"Аталанта" выкупит Пашалича у "Челси" за €15 млн Спорт 01:08
Заразившийся коронавирусом врач покончил с собой Европа 00:53
Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов Европа 00:47
В Венесуэле сообщили, что Колумбия отказалась принять помощь для борьбы с коронавирусом Другие страны 00:37
Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до конца апреля Грузия 00:21
Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев Европа 00:06
Премьер Ирландии в период пандемии будет работать врачом по совместительству Европа 5 апреля 23:57
Переговорщики ОПЕК+ призвали министров энергетики G20 к встрече 10 апреля Энергетика 5 апреля 23:41
Глава Итальянской федерации футбола заявил, что чемпионат Италии может завершиться осенью Спорт 5 апреля 23:27
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 5 апреля 23:19
В Индии зажгли миллионы светильников в знак единства в борьбе с коронавирусом Другие страны 5 апреля 23:08
Футболист "Челси" Виллиан отказался продлевать контракт с клубом Спорт 5 апреля 22:57
У отстраненного командира атомного авианосца США выявлен коронавирус США 5 апреля 22:51
Власти Греции ввели запрет на вечерний выход из дома на острове Миконос Европа 5 апреля 22:49
Во Франции умерло более 8 тыс. человек, зараженных коронавирусом Европа 5 апреля 22:40
Главный санитарный врач США сравнил последствия пандемии в стране с атакой на Перл-Харбор США 5 апреля 22:31
В Гаити зафиксировали первый случай смерти от COVID-19 Другие страны 5 апреля 22:24
Вугар Байрамов: государство поддержит как наемных работников, так и безработных граждан Экономика 5 апреля 22:01
Атомная электростанция "Фессенхайм" временно отключена от энергосети из-за неисправности Европа 5 апреля 21:59
"АвтоВАЗ" частично возобновит деятельность с 6 апреля Россия 5 апреля 21:43
ВОЗ сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом в мире более чем на 82 тыс. за сутки В мире 5 апреля 21:20
Опубликован график телеуроков по школьным предметам на 6 апреля Общество 5 апреля 20:59
Трансфер футболиста Кейна может обойтись "Ювентусу" в €120 млн Спорт 5 апреля 20:52
В Италии за сутки умерли 525 человек, зараженных коронавирусом Европа 5 апреля 20:36
Азербайджанские звезды присоединились к кампании #Evdəqal - Видеопроект АМИ Trend Общество 5 апреля 20:23
В штате Нью-Йорк за сутки умерли 594 заразившихся коронавирусом США 5 апреля 20:06
В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных Турция 5 апреля 19:49
В Азербайджане скончались 2 пациента с коронавирусом - Оперативный Штаб Политика 5 апреля 19:28
В Иране в продажу поступят нефтепродукты Экономика 5 апреля 19:26
Байден не исключил, что кандидата от демократов выдвинут онлайн США 5 апреля 19:15
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 05.04.2020 Политика 5 апреля 19:00
В Иордании сообщили, что границы страны будут закрыты до конца поста в месяц Рамадан Другие страны 5 апреля 18:53
Пентагон направит 1,1 тыс. военных медиков в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом США 5 апреля 18:48
Британская певица Марианна Фейтфулл заразилась коронавирусом Социум 5 апреля 18:47
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов не позднее 3 августа Спорт 5 апреля 18:31
В Азербайджане зарегистрировано около 500 тысяч разрешений для физических лиц Общество 5 апреля 18:14
В Иране 300 медработников заразились коронавирусом Общество 5 апреля 18:12
Музыканты Азербайджана, Турции и Испании выразили свою любовь под #StayAtHome (ВИДЕО) Культура 5 апреля 17:55
В Эфиопии умер первый пациент с коронавирусом Другие страны 5 апреля 17:47
В Азербайджане объявлен международный онлайн-конкурс "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира" Культура 5 апреля 17:30
В Шеки принимаются меры против нарушителей карантинного режима (ФОТО) Общество 5 апреля 17:22
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер из-за коронавируса Другие страны 5 апреля 17:16
Азербайджанский фильм вошел в конкурсную программу онлайн-кинофестиваля в Словакии (ФОТО) Культура 5 апреля 17:09
Грузинские текстильные компании производят значительное количество масок для лица Бизнес 5 апреля 16:48
Эмин Гаджиев: Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья своих граждан против распространения коронавируса в Азербайджане Политика 5 апреля 16:43
В Южном Судане выявили первый случай инфицирования коронавирусом Другие страны 5 апреля 16:29
В Баку выявляются лица, нарушающие особый карантинный режим (ФОТО) Общество 5 апреля 16:24
Грузия получила продукты питания, медикаменты через порт Батуми Транспорт 5 апреля 16:10
Джейран Иманова: Мы должны соблюдать специальные правила карантина для поддержки нашего государства (ВИДЕО) Общество 5 апреля 16:04
В Грузии сделан прогноз касательно динамики распространения коронавируса Грузия 5 апреля 15:54
Президент Чехии заявил, что пандемия показала неспособность ЕС к координации Европа 5 апреля 15:53
Нигяр Гасанзаде отмечает юбилей. От любимой бабушки и монастыря до "святого безумства" (ФОТО) Интервью 5 апреля 15:35
В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб Политика 5 апреля 15:21
МИД: Грузия вернула на родину до 5 тысяч своих граждан Транспорт 5 апреля 15:17
В Грузии от коронавируса скончался второй пациент Грузия 5 апреля 15:12
Рашад Ахмедов: Если мы хотим, чтобы вирус не имел серьезных осложнений, все должны обязательно оставаться дома (ВИДЕО) Общество 5 апреля 15:07
Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса Спорт 5 апреля 14:53
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тыс. Россия 5 апреля 14:41
В Испании за сутки более 670 человек умерли из-за коронавируса Европа 5 апреля 14:25
Завтра в Баку сильный северо-западный ветер Общество 5 апреля 14:12
Страны-члены Движения неприсоединения не признают т.н. «выборы» в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и считают их незаконными Политика 5 апреля 14:10
Число зараженных коронавирусом в Иране приближается к 60 тыс. Общество 5 апреля 14:04
Шестой пациент с коронавирусом умер в Казахстане Казахстан 5 апреля 13:32
Еще 18 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Казахстане (Обновлено) Казахстан 5 апреля 13:26
Тамам Джафарова: Государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса Политика 5 апреля 13:17
Принимаются меры в отношении лиц, передвигающихся без разрешения (ФОТО) Общество 5 апреля 13:13
В Гяндже Внутренние войска контролируют карантинный режим (ФОТО) Общество 5 апреля 13:13
Очередная социальная поддержка «Ailə TV» на время карантина Общество 5 апреля 13:00
Bloomberg: Saudi Aramco перенесла дату формирования графика экспортных цен на май Арабские страны 5 апреля 12:39
Бюджет Азербайджана по борьбе с коронавирусом достигает 3 млрд. манатов Экономика 5 апреля 12:37
Бахруз Гулиев: Массовые смерти в зарубежных странах сегодня должны стать уроком для безответственных людей Политика 5 апреля 12:08
Во Франции проверят эффективность переливания плазмы крови больным коронавирусом Европа 5 апреля 12:04
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом Россия 5 апреля 12:02
В Азербайджане государством будут гарантированы 60 % новых кредитов на сумму 500 млн Экономика 5 апреля 11:44
Онлайн-встреча с народным писателем Натигом Расулзаде Культура 5 апреля 11:30
На Шри-Ланке из-за коронавируса отпустили из тюрем почти 3 тыс. заключенных Другие страны 5 апреля 11:13
Ганира Пашаева: Каждый из нас должен соблюдать установленные государством правила и понимать свою ответственность Политика 5 апреля 10:47
Университет АДА продолжает обучение студентов в режиме онлайн Общество 5 апреля 10:34
Погранслужба Азербайджана: ВС Армении обстреляли транспорт на магистральной дороге, ведущей в Газах Политика 5 апреля 10:16
Десять человек пострадали при взрыве газа в России Россия 5 апреля 10:11
Число случаев коронавируса в Узбекистане приблизилось к 300 Узбекистан 5 апреля 09:59
В Новом Орлеане из-за роста числа жертв коронавируса переполнены морги США 5 апреля 09:44
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 5 апреля 09:28
Япония в три раза увеличит запас препарата против гриппа для борьбы с коронавирусом Другие страны 5 апреля 09:22
Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США США 5 апреля 09:12
С сегодняшнего дня в Азербайджане для выхода из дома необходимо SMS-разрешение Общество 5 апреля 08:52
Полад Бюльбюльоглу: Отношения между Азербайджаном и Россией вышли на качественно новый уровень Политика 5 апреля 08:48
В Кыргызстане зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом Кыргызстан 5 апреля 08:33
Пик эпидемии в Нью-Йорке и Детройте может наступить через неделю США 5 апреля 08:15
В Японии сообщили о росте числа заражений коронавирусом среди молодых Другие страны 5 апреля 07:46
United Airlines отменит 90% своих рейсов в двух аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси США 5 апреля 07:20
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился Финансы 5 апреля 07:00
В Грузии число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 31 Грузия 5 апреля 06:56
В Китае за сутки из-за коронавируса умерли три человека Другие страны 5 апреля 06:26
Все новости