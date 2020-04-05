Вугар Байрамов: государство поддержит как наемных работников, так и безработных граждан

БАКУ/Trend/ - Государство окажет помощь как занятому населению, то есть наемным работникам, так и неработающим гражданам сообщает Trend со ссылкой на депутата Милли Меджлиса (Парламента) и экономического эксперта Вугара Байрамова.

По его словам, в «Плане мероприятий» Кабинета министров предусмотрено выделение средств на сохранение рабочих мест и поддержание стабильности в социальной сфере:

«Во-первых, со стороны государства будет обеспечена выплата определенной части заработной платы наемным работникам, пострадавшим от пандемии. Основная цель программы заключается в предотвращении сокращения количества рабочих мест, поддержке граждан, работающих в сферах среднего и крупного предпринимательства, с тем, чтобы они могли получать зарплату, даже если они не работают. Эта программа охватит граждан, занятых в сферах среднего и крупного предпринимательства. Если гражданин заключил трудовой договор в качестве наемного работника с субъектом малого, среднего или крупного предпринимательства, то государство ему окажет поддержку. В настоящее время число наемных работников составляет около 300 тысяч человек. Для поддержки в этом направлении предусмотрено выделение из бюджета 215 миллионов манатов, что в свою очередь означает, что каждому работающему по договору будет выплачено в среднем 716 манатов. Естественно, эта сумма может варьироваться в зависимости от размера получаемой заработной платы».

Помимо этого, у нас также есть микро и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в налоговых органах. В рамках программы для их поддержания из бюджета будет выделено 80 миллионов манатов. Для каждого индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в налоговых органах, предусмотрено выделение примерно 267 манатов. Опять же, эта сумма может варьироваться в зависимости от полученных доходов за предыдущий период. Главным критерием здесь послужит осуществление ими налоговых платежей, выплат средств по обязательному государственному страхованию, а также выплат по страхованию от безработицы за 2019 год. Если эти предприниматели за 2019 год осуществили все эти обязательные выплаты, то они смогут получить такую поддержку.

Депутат отметил, что в текущем месяце также предусмотрено применение налоговых льгот:

«Для микропредпринимателей будет предоставлена льготная отсрочка по упрощенному налогу, то есть, если годовой оборот предпринимателя, работающего с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) не превышает 200 тысяч манатов, то он является плательщиком упрощенного налога. Также будут применены временные освобождения от налога на имущество и на землю. Для налогоплательщиков также будут применяться льготы по подоходному налогу, а также по налогу на прибыль. Субъектам микропредпринимательства будет продлен срок представления отчетности и уплаты налогов. Здесь увеличены сроки по уплате налогов в тех областях, на которые пандемия оказала негативное влияние. Предусмотрено также временное освобождение от НДС некоторых импортируемых продуктов (продукты питания и медицинские препараты), необходимых для удовлетворения первоочередных нужд населения. В то же время будут применены льготы по налогам, взимаемым с арендной платы, то есть будут введены льготы по налогу на аренду. предусмотрена отсрочка от начисления процентов по неоплаченным налогам, а также по обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице на определенный срок».

Эксперт отметил, что подразумевается предоставление кредитов под госгарантии, а также субсидирование процентов по кредитам субъектов предпринимательства: «Субсидирование означает выплату государством некоторой части процента. Для удовлетворения таких целей будет выделено 20 миллионов манатов. Будут увеличены объемы льготных ипотечных кредитов - на эти цели будет выделено 90 миллионов манатов. Это окажет поддержку гражданам в решении их жилищных проблем. Второе направление связано с безработными гражданами. Для обеспечения временной занятости граждан в период распространения пандемии коронавируса предусмотрено создание общественных рабочих мест, которое охватит 50 тысяч безработных граждан. На эти цели из бюджета выделено 30 миллионов манатов. В органах государственной службы занятости предусматривается единовременная выплата 200 тысячам безработным в течение двух месяцев пособия в размере 190 манатов. На это государством будет выделено 70 миллионов манатов.

На расширение охвата страховых выплат по безработице и создания проактивного механизма обеспечения безработных будет выделено 20 миллионов манатов. В период действия особого карантинного режима предусмотрены выплаты целевой адресной социальной помощи всем семьям социально уязвимых групп населения, до окончания действия этого режима, а также предусмотрено упрощение целевой адресной государственной социальной помощи. Эта программа охватит 62 тысячи граждан.

Отметим также, что оплата обучения студентов, являющихся членами семей социально уязвимых групп населения, будет осуществлена государством. В этом направлении выделено 40 миллионов манатов.

Депутат также отметил, что в апреле - мае повышен лимит электроэнергии, предоставляемой населению по льготным тарифам . На эти цели из госбюджета будет выделено 10 миллионов манатов.