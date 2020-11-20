Выплата субсидий фермерам начнется в декабре - минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выплата субсидий фермерам начнется во второй декаде декабря, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В настоящее время заготовители размещают информацию о получении от фермеров хлопка, табака и сахарной свеклы в Электронной сельскохозяйственной информационной системе.

После проверки этой информации фермерам будут произведены выплаты.

По информации на 20 ноября, в 2020 году с 99 902 гектаров собраны 309 267 тонн хлопка, с 4 903 гектаров - 213 801 тонна сахарной свеклы и с 3 144 гектаров - 6065 тонн высушенного табака.

Отметим, что, начиная с 2020 г., все аграрные субсидии выплачиваются посредством специальной фермерской карты через Электронную сельскохозяйственную информационную систему на основании обращения.

Напомним, что в соответствии с коэффициентами субсидий на 2020 г. за каждую тонну хлопка, сдаваемого заготовителю, фермерам за счет госбюджета выплачиваются 100 манатов, за каждую тонну высушенного табака – 50 манатов, за каждую тонну сырого табака – 5 манатов и за каждую тонну сахарной свеклы – 4 маната.

(Текст: Кямаля Сеидова)