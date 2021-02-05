В двух освобожденных районах Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины

Об этом в пятницу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Фуад Насиров.

По его словам, после освобождения земель от оккупации АО, как и другие структуры, приступило к работе на этих территориях: "В эксплуатацию введены две субартезианские скважины - одна в селе Дашкесан Джабраильского района, другая - в селе Ахмедабад Агдамского района. Тем самым обеспечивается водоснабжение наших военнослужащих".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)