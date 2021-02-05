В двух освобожденных районах Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины
Об этом в пятницу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Фуад Насиров.
По его словам, после освобождения земель от оккупации АО, как и другие структуры, приступило к работе на этих территориях: "В эксплуатацию введены две субартезианские скважины - одна в селе Дашкесан Джабраильского района, другая - в селе Ахмедабад Агдамского района. Тем самым обеспечивается водоснабжение наших военнослужащих".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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