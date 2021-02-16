МТФ и TRACECA планируют реализацию ряда транспортных и транзитных проектов

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь TRACECA в Азербайджане Асет Асавбаев и генеральный секретарь Международного транспортного форума (МТФ) Ён Тэ Ким провели онлайн-встречу по вопросам транспортных и транзитных возможностей, торгового оборота стран региона МТФ и TRACECA и ряду других вопросов, сообщили Trend во вторник в пресс-службе TRACECA.

Кроме того, было обсуждено внедрение информационных технологий, включая электронный обмен данными на базе системы блокчейн, процесс гармонизации мероприятий по цифровизации процесса перевозок, вопросы регулирования институциональной основы и рекомендаций по «мягкой» инфраструктуре, анализ и работу по привлечению транзитных грузопотоков.

Были отмечены основные направления для реализации инициатив TRACECA, нацеленных на улучшение процедур пересечения границ, внедрение электронных документов, гармонизацию требований к автомобильным транспортным средствам в отношении их габаритов, развитие контейнерных перевозок.

Асавбаев отметил особую значимость документа о согласованных условиях перевозки грузов в условиях пандемии, а также реализации соглашения о едином транзитном разрешении с целью либерализации процесса перевозок и повышения конкурентоспособности коридора.

Ён Тэ Ким подтвердил готовность МТФ поделиться лучшими практиками, опытом, знаниями организации.

В то же время был представлен опыт применения многосторонней системы квот Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), цифрового лицензирования и будущего управления цифровыми транзакциями, а также обзор деятельности МТФ по морскому транспорту, транспортному моделированию, улучшению связи и грузоперевозок в Центральной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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