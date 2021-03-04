Экономические последствия пандемии и войны: рост в Азербайджане, рецессия в Армении - СТАТИСТИКА

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война, наряду с пандемией коронавируса, привела к экономическому кризису в Армении. Несмотря на то, что Азербайджан столкнулся с аналогичными угрозами, ему удалось выйти из ситуации. Таким образом, несмотря на пандемию и войну, рост был зафиксирован во всех секторах экономики, кроме туристического. Показатели экспорта и товарооборота Азербайджана также увеличились.

Экономика Азербайджана в 2020 году адекватно отреагировала на внешние шоки. Согласно последним опросам Gallup International (американский институт общественного мнения), Азербайджан входит в тройку мировых лидеров по уровню экономического оптимизма. Победа нашей армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева укрепила наши силы и веру в себя, что будет способствовать экономическому развитию страны.

Создание финансового обеспечения в размере 2,3 миллиардов манатов в госбюджете с использованием концепции "фискального пространства" в 2020 году и целевая поддержка ликвидности Центральным банком Азербайджана в целом положительно сказались на борьбе с пандемией.

По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 1,9 процента, а в 2022 году экономический рост увеличится до 4,5 процентов.

Однако в отношении Армении можно сказать полностью противоположное, так как в каком-либо секторе экономики этой страны даже речи не идет о росте, напротив, наблюдается спад по всем показателям, начиная с ВВП и заканчивая экспортом.

Согласно информации армянских профильных ведомств, внешний торговый оборот Армении в 2020 году составил 7,1 миллиардов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (8,2 миллиардов) ниже на 13,2 процентов. Помимо этого, внешний торговый оборот Армении со странами - членами ЕАЭС составил 2,2 миллиарда долларов, понизившись на 2,6 процента в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе с Россией – 2,1 миллиарда долларов (спад на 3,5 процента) и Кыргызстаном – два миллиона долларов (спад на 63,2 процента).

В январе-декабре 2020 года экспорт из Армении составил 2,5 миллиарда долларов, что на 3,9 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2,6 миллиарда долларов в 2019 году). Экспорт в страны-члены ЕАЭС составил 705,3 миллионов долларов, данный показатель также снизился на 8,3 процентов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (769,2 миллионов долларов в 2019 году), в том числе в Россию – 676 миллионов долларов (спад на 9 процентов) и Киргизию – 1,6 миллиона долларов (спад на 48,7 процентов).

Импорт в Армению в январе-декабре 2020 года, по стране происхождения товаров, составил 4,6 миллиарда долларов, этот показатель также снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17,7 процентов (5,5 миллиардов долларов в 2019 году).

Согласно официальной статистике, Россия сохраняет лидирующие позиции во внешней торговле Армении со странами-членами ЕАЭС. Армения в основном экспортирует в Россию алкоголь, фрукты, овощи, одежду, рыбу, шоколад и т. д.

Как видно из предоставленной информации, Россия в настоящее время является основным рынком для Армении, переживающей экономический коллапс. Если принять во внимание отношения нынешней власти Армении с Россией и процессы, происходящие в регионе, то можно сказать, что в 2021 году её торговые отношения с Россией еще больше ослабнут, и Армения, как всегда, останется изолированной от региона.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)