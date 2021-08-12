БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создаются новые экотуристические маршруты.

Об этом в четверг сказала Trend завсектором Государственного агентства по туризму, директор отдела развития туристических продуктов Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова.

По ее словам, разработаны 15 горно-пеших маршрутов.

"Согласно результатам опроса, в котором участвовало около 20 турагентств, большой интерес имеется к экотуризму. Наиболее успешную модель экотуризма можно увидеть на примере Альп. Подобный опыт используется и в Грузии. У нас же в Губа-Гусарском, Шеки-Гах-Загатальском и Товуз-Гедабек-Дашкесанском регионах уже действует по пять таких туристических продуктов. Цель здесь заключается в развитии туризма также в горных селах. Мы намерены еще больше расширить этот проект. В конце 2021 - начале 2022 годов мы представим аналогичный проект и касательно Талышских гор. В долгосрочной перспективе планируем реализовать это и в Нахчыване", - сказала Гасанова.

Она добавила, что еще один проект, который будет реализован в следующем году - Транскавказский: "Маршрут в рамках этого проекта объединит Азербайджан и Грузию. Мы намерены продлить его от Загаталы до Балакена и соединить с грузинским участком маршрута".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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