В Азербайджане утверждены новые правила организации лотерей

БАКУ / Trend / - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были обсуждены изменения в закон "О лотереях".

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект был составлен согласно распоряжению главы государства. Законопроект предусматривает:

- определение регулирующего органа в области организации и проведения лотерей и совершенствование сферы его деятельности, в том числе определение порядка согласования с уполномоченным органом списка лиц, которые могут стать членами тиражной комиссии, и документов, подтверждающих их гражданскую безупречность;

- отмена высшего предела выигрышного фонда лотереи (требования не превышать 80%) и назначение не выигранной части тиража призового фонда на следующий тираж;

- рассмотрение (оптимизация) сроков в связи с усовершенствованием условий лотереи, организацией и проведением лотереи, а также внесении изменений в ее условия;

- отображение на интернет-странице организатора лотереи информации, предусмотренной лотерейным билетом;

- организация правовой основы для организации и проведения виртуальной лотереи;

- усовершенствование основ и порядка приостановления лотереи и прекращения ее проведения.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)