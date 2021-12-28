Азербайджан увеличил импорт риса почти на 20%

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - ноябре 2021 года импортировал 43,824 тысячи тонн риса, что на 18 процентов, или 7,89 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Стоимость импорта риса в указанный период превысила 31,76 миллиона долларов.

Согласно отчету, в январе - ноябре 2021 года доля риса в совокупном импорте Азербайджана составила 0,31 процента.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - ноябре 2021 года в целом вырос на 32,85 процента, или 7,463 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 22,746 миллиарда до 30,209 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота Азербайджана в отчетный период экспорт составил 19,799 миллиарда долларов, а импорт - 10,409 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 51,6 и 7,47 процента соответственно.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на 178 процентов, или 6,014 миллиарда долларов - до 9,389 миллиарда долларов против 3,375 миллиарда долларов в январе - ноябре 2020 года.

(Автор: Хаган Исаев)