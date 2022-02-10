В Азербайджане будут предотвращены резкие колебания цен на стратегически важные товары

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут приняты меры для предотвращения кратковременных резких колебаний цен на стратегически важные товары.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Уставе Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.

В Уставе отмечается, что Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики, участвующее в разработке и реализации государственной политики в области создания и управления государственными и мобилизационными ресурсами, является юридическим лицом публичного права, которое регулирует и контролирует данную сферу, принимает меры по обеспечению устойчивости поставок в страну стратегически важных товаров и предотвращению кратковременных резких колебаний цен на внутреннем рынке, а также управляет Государственным зерновым фондом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)