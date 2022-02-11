Подготовлен проект изменений в Трудовой кодекс Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект изменений в Трудовой кодекс Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.
По его словам, некоторые люди не могут устроиться на новую работу, так как трудовой договор на предыдущем рабочем месте остается в системе активным.
Согласно планируемому изменению, Государственной службе инспекции труда будут предоставлены полномочия по аннулированию таких договоров.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Представлен корейский сериал - романтическое заклятие азербайджанского певца и российской звезды "Евровидения" (ВИДЕО)
Предоставление льготной ипотеки журналистам - очередной важный вклад Президента Ильхама Алиева в сферу медиа - Ахмед Исмайлов (ФОТО/ВИДЕО)
У Азербайджана и России появились новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта - Джавид Гурбанов (ФОТО)
В Баку поставили французский эксперимент - они не были знакомы, но обречены бесконечно мучить друг друга (ФОТО)
Проходит регистрация на конкурс «Аграрные технологии», который состоится в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»
Решение о льготной ипотеке для журналистов в Азербайджане очень обрадовало представителей СМИ (ВИДЕО)
Али Агаларов продолжает уверенно продвигаться в музыкальной индустрии: презентован трек Move (ВИДЕО)
Туркменские ученые разработали метод получения используемого в промпроизводстве химиката из местного сырья
Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном по восходящей вызывает удовлетворение
Начала работу Международная Научная Конференция на тему «Современный взгляд на проблемы в акушерстве и гинекологии во время пандемии COVID-19» (ФОТО)
В Баку состоялась онлайн-встреча глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
В Азербайджане ведущие компании мира разрабатывают концепции "умных" городов и сел - советник министра
Президент Ильхам Алиев: Планируем построить новую линию электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыван, а оттуда - в Турцию и Иран
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%
В минобороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле жилого дома, где временно дислоцированы российские миротворцы
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирный банк стремится помочь Азербайджану оценить различные возможности в области морской ветроэнергетики
Мобильный интерактивный квест, в который можно и нужно играть на работе: «Лаборатория Касперского» представляет [Dis]connected