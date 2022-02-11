БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект изменений в Трудовой кодекс Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, некоторые люди не могут устроиться на новую работу, так как трудовой договор на предыдущем рабочем месте остается в системе активным.

Согласно планируемому изменению, Государственной службе инспекции труда будут предоставлены полномочия по аннулированию таких договоров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)