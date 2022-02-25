В 2021 г. ВВП Азербайджана вырос на 5,6%, а ненефтяной сектор - на 7,2% - министр

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ВВП Азербайджана вырос на 5,6 процента, а ненефтяной сектор - на 7,2 процента.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает Trend.

По его словам, номинальный ВВП Азербайджана вырос на 11 миллиардов манатов по сравнению с 2019 годом - до 93 миллиардов манатов.

"Производство продукции в промышленных зонах Азербайджана в 2021 году выросло на 88,3 процента - до 2,4 миллиарда манатов. До сегодняшнего дня инвестиции в промышленный сектор составили 6,4 миллиарда манатов, было создано 9,7 тысячи новых рабочих мест, кроме того, имеется 370 текущих проектов", - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев)