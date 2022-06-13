Польская программа "зеленых" технологий может быть полезна для восстановления Карабаха - министерство

БАКУ /Trend/ - Польская программа GreenEvo (Ускоритель "зеленых" технологий) может быть интересна партнерам из Азербайджана в связи с восстановлением Карабаха.

Об этом Trend сообщили в министерстве климата и окружающей среды Польши.

По данным министерства, Польша рассматривает возможность организации торговой миссии в Азербайджан в рамках своей программы GreenEvo.

"Со времени последнего заседания польско-азербайджанской комиссии в 2016 году министерство климата и окружающей среды не осуществляло совместных проектов в рамках программы GreenEvo с Азербайджаном, но мы открыты для сотрудничества", - сказал источник.

Как отметили в министерстве, миссию планируется организовать в рамках 8-го заседания польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2022 году.

GreenEvo – это инновационная программа министерства климата и окружающей среды, направленная на создание благоприятных условий для распространения экологических технологий, предоставляемых польскими предпринимателями в Польше и за рубежом.

"Технологии GreenEvo решают конкретные экологические проблемы, в то же время они конкурентоспособны с точки зрения цены и эффективности. Они предлагают конкретные решения проблем управления водой и сточными водами и других существенных вопросов, таких как управление отходами, возобновляемые источники энергии, энергосбережение, охрана атмосферного воздуха и сохранение биоразнообразия", - пояснили в министерстве.

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