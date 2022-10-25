Формат ЕС-Азербайджан-Грузия приобретает большой потенциал - грузинские эксперты

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией имеют большой потенциал для укрепления и развития по новым направлениям. Текущие геополитические события создали ряд препятствий для большого числа стран как на Востоке, так и на Западе. В этом смысле Азербайджан и Грузия получают новое значение на глобальной арене.

Визит Президента Ильхама Алиева в Грузию, безусловно, играет весомую роль не только в развитии двустороннего партнерства между странами, но и является значимым с точки зрения новых политических и экономических условий, созданных не только на Южном Кавказе, но и за его пределами.

Как сказал Trend во вторник грузинский экономист, профессор Свободного университета Тбилиси Гига Бединеишвили, в нынешних геополитических реалиях визит Президента Ильхама Алиева в Грузию очень своевременен.

“Сегодня, например, энергетическое и транспортное сотрудничество являются главными вопросами повестки дня для обеих наших стран. Учитывая стратегическое дружественное партнерство между Азербайджаном и Грузией, в этих и многих других областях также есть возможности для дальнейшего роста”, - сказал он.

По его словам, определенно, ЕС и многие другие страны за пределами блока заинтересованы в транспортных маршрутах, проходящих через Южный Кавказ, поскольку спрос на альтернативные пути растет, и если Азербайджан и Грузия будут работать совместно, чтобы улучшить свои транспортные связи, это пойдет на пользу не только им, но и также многим другим игрокам в более широком регионе.

Бединеишвили подчеркнул, что улучшение транспортной коммуникации включает в себя такие важные вопросы, как развитие электронной коммерции и создание совместной базы данных, что при правильном развитии положительно повлияет на общие торговые отношения между Азербайджаном и Грузией и дальнейший экспорт в другие страны.

Грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая, в свою очередь, так же подчеркнул важность визита Президента Ильхама Алиева в Грузию с точки зрения наращивания двусторонних отношений.

“Этот визит в очередной раз доказывает стратегическую дружбу между двумя странами. У наших стран есть свои экономические интересы, особенно в энергетической сфере. Естественно, Азербайджан и Грузия могут протянуть руку помощи ЕС, у которого начинается очень тяжелый период энергетического кризиса”, – сказал Маисая.

По его словам, Азербайджан как главный поставщик энергоресурсов по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам, а Грузия как региональный транспортный хаб могут успешно развивать свое сотрудничество в этом смысле на благо других государств.

“Это еще больше укрепит трехстороннее сотрудничество Азербайджан-ЕС-Грузия, а также усилит позицию ГУАМ – структуры, которая была создана для наращивания общих интересов наших стран, будет способствовать усилению региональной стабильности в рамках Южного Кавказа. В этом смысле Президент Алиев прибыл в Грузию в нужное время и в нужный час”, – добавил Маисая.

Как сказал Trend руководитель Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета, экономист Вахтанг Чарая, визит Президента Ильхама Алиева в Грузию является важным событием для отношений между двумя странами.

"Сегодня от азербайджано-грузинского тандема зависит диверсификация энергоресурсов ЕС. Поэтому наше сотрудничество также в интересах Европы. Чем стабильнее и крепче будут наши отношения, тем более весомым будет наш тандем для других игроков”, – сказал он.

По словам эксперта, в это непростое время Азербайджан как крупный поставщик энергоресурсов и Грузия как транзитный хаб могут усовершенствовать свое сотрудничество в этом смысле не только для своей выгоды, но и на благо других государств.

“Для Грузии дополнительным интересом в плане энергетического сотрудничества является тот факт, что основной свой поток природного газа она получает именно из Азербайджана. А Азербайджан в свою очередь использует Грузию для транспортировки своих энергоресурсов. Поэтому я не сомневаюсь, что энергосотрудничество между двумя странами является приоритетной областью”, – добавил Чарая.

Говоря о партнерах страны, он подчеркнул, что это не только ЕС и Китай, с которыми Грузия имеет соглашение о свободной торговле.

“Азербайджан, производя товары в Грузии, сможет выгодно экспортировать свою продукцию на другие рынки. Я думаю, азербайджанские компании будут очень в этом заинтересованы”, - добавил Чарая.

Как отметил старший научный сотрудник-нерезидент Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе, Азербайджан и Грузия будут играть более значительную роль в процветании Европы.

“Сотрудничество с такими странами, как Грузия и Азербайджан, очень важно для европейского благополучия, и Европа это понимает. Будучи уже членами "Восточного партнерства", взаимодействие могло бы быть улучшено в этом направлении”, - сказал он.

По словам эксперта, Грузия уже использует много возможностей в рамках соглашения о свободной торговле с ЕС. Как и Турция, например, благодаря “диагональной кумуляции”, которая позволяет развивать экспорт продукции, произведенной в Грузии из турецкого сырья, на рынок ЕС в режиме свободной торговли. Азербайджан, безусловно, мог бы присоединиться и к этой модели.

“Сегодня большое партнерство, существующее между нашими странами, должно быть преобразовано в конкретные бизнес-инициативы. Когда дело доходит до инфраструктуры, мы также должны учитывать турецких партнеров, потому что Турция всегда играла большую роль во всех этих проектах. Это важная точка соприкосновения, на которую другие страны, и в значительной степени Европа, могут опираться”, - сказал он.

Как справедливо отметил Пхаладзе, за эти годы между Азербайджаном и Грузией установилось прочное стратегическое партнерство.

“При этом гораздо проще осуществлять успешные бизнес-проекты тогда, когда у стран прекрасные политические отношения. В то же время, учитывая текущие геополитические изменения, обе наши страны приобретают все большую ценность в рамках проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня спрос растет, и страны, которые раньше не обращали должного внимания на Азербайджан или Грузию, сегодня очень заинтересованы в транспортных маршрутах, которые проходят через них. Возможности морских портов Грузии или, например, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - все это вызывает интерес у широкого региона”, - сказал он.

Масштабные восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных землях, и значительные инфраструктурные проекты, которые появляются в регионе, являются ключевыми составляющими повышения региональной связности, отметил эксперт.

“Например, запуск таких международных коридоров, как аэропорты Зангилан и Физули, очень важен для Южного Кавказа. Эти маршруты не только увеличивают связность Азербайджана и открывают новые возможности для всех заинтересованных сторон, но и подчеркивают стабильность, которую страна обеспечивает сегодня. В то же время интерес разных сторон быстро растет”, - сказал он.

Говоря о проекте Зангезурского коридора, Пхаладзе подчеркнул, что он предложит много новых возможностей и выгодных проектов, но, конечно, сначала необходимо достичь мирного соглашения с Арменией.

“Если Грузия и Азербайджан продемонстрируют стабильность и перспективы своего сотрудничества, которые у них обоих уже есть, это приведет к успешному развитию. Я считаю, что страны более широкого региона и, самое главное, бизнес из этих стран будут уделять больше внимания Южному Кавказу. Кроме того, Азербайджан уже демонстрирует огромные перспективы, которые может предложить регион с реализуемыми им проектами реконструкции”, - добавил эксперт.

Таким образом, становится ясно, что роль Азербайджана, Грузии и Южного Кавказа в целом на глобальной арене усиливается. Благодаря четко расставленным приоритетам внешней политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан становится ключевым партнером для ряда европейских и региональных стран. Укрепляя отношения со своими ближайшими соседями, Азербайджан выводит значимость всего региона на новый уровень.

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