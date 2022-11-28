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Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)

Экономика Материалы 28 ноября 2022 11:51 (UTC +04:00)
Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Завершено строительство мобилизационного городка в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", охватывающем территорию в 200 гектаров в Джебраильском районе и созданном с целью возрождения Карабаха, развития его промышленного потенциала,

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечается, создана необходимая социальная инфраструктура.

"Работы, проводимые в индустриальном парке, создадут дополнительные возможности для реинтеграции региона в экономику страны, будут способствовать развитию местного производства, а также повышению уровня занятости населения", - говорится в публикации.

Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)
Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)
Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)
Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины" (ФОТО)
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