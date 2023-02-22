В Азербайджане документы ряда структур будут автоматически интегрированы в систему ГНС

БАКУ /Trend/ - Предполагается создание технической возможности, обеспечивающей электронный обмен заключениями Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, Министерства науки и образования, документа, подтверждающего первоначальное согласие Центрального банка, письма агентства по развитию малого и среднего бизнеса для автоматического представления в регистрирующий орган.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, данная техническая возможность предусматривается пунктом “Дорожной карты на 2022-2023 годы по реализации улучшений в соответствующей области, связанных с индикатором “Вход в бизнес” проекта "Благоприятная бизнес-среда".

Отмечается, что стороны обсудили меры, предусмотренные дорожной картой, пункты, содержащиеся в законодательстве, и текущую ситуацию по введению электронного обмена, предстоящие технические решения по интеграции, карту действий процессов по информации, которой предполагается обмениваться и т.д.

Кроме того, в рамках встречи был представлен список документов, которые необходимо интегрировать в Государственную налоговую службу (ГНС).