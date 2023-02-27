Италия ускоряет модернизацию газовой инфраструктуры для увеличения поставок азербайджанского газа - Il Messaggero

БАКУ /Trend/ - Италия ускоряет строительство инфраструктуры для транзита азербайджанского газа в страны Центральной Европы.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в большой статье на страницах Il Messaggero, одной из самых старейших и уважаемых газет в Италии.

По словам автора, Италия намерена устранить все "узкие места", препятствующие поставке газа из южной части страны в северную.

Цитируя Ваннию Гаву, заместителя министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в статье отмечается, что увеличение пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP) является одним из главных приоритетов правительства и должно быть ускорено.

Как отмечается в статье, Snam, один из акционеров TAP, завершил процесс консультаций 20 января. Таким образом, инфраструктуру для растущих объемов поставок из Азербайджана и ряда стран Северной Африки, благодаря крупному финансированию ЕС, планируется модернизировать к 2026 году, а не к 2027, как планировалось ранее.

Отметим, что импорт газа Италией из Азербайджана в 2022 году составил 8,21 миллиарда кубометров, что на 34,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рассчитанный на потенциальную поставку более 20 милилардов кубометров газа, сегодня TAP, европейский участок Южного газового коридора (ЮГК), уже обеспечивает энергетическую безопасность Италии, покрывая более 10 процентов потребностей страны в газе.