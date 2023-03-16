ООН продолжит поддерживать Азербайджан в деле разминирования освобожденных территорий - Владанка Андреева

АГДАМ/ Trend / - ООН продолжит поддерживать процесс разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе акции посадки деревьев в городе Агдам, приуроченой к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

По ее словам, процесс разминирования является одним из приоритетных направлений сотрудничества ООН с Азербайджаном.

«Мы готовимся ко второй конференции, направленной на процесс разминирования. Она состоится в мае 2023 года, и будет проходить в Агдаме. Основная цель данной конференции – помочь Азербайджану извлечь уроки из другого опыта, а также продемонстрировать успехи ANAMA в процессе очистки мин на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана», добавила Андреева.

Отметим, что 16 марта в Агдаме прошли стратегические консультации высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН.

В мероприятии принимали участие более 35 официальных лиц правительства и представители ООН. Были обсуждены меры по ускорению достижения Азербайджаном Целей устойчивого развития, работы по восстановлению на освобожденных территориях, охране окружающей среды, эффективному использованию водных ресурсов и другие сферы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.