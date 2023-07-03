Азербайджан поднялся в рейтинге паспортов мира

БАКУ /Trend/ - Канадская консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг паспортов мира, передает в понедельник Trend.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 61 место. Граждане республики могут посещать без визы 33 страны, еще в 48 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 117 странах (в рейтинге на конец 2022 года Азербайджан занимал 62 место).

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут посетить без визы 125 государств, еще в 55 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется заранее только в 18 странах. Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Их владельцам заранее нужно оформлять визу для посещения 23 стран. На третьем месте находятся Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, Великобритания и Новая Зеландия (обязательные визы нужны в 24 странах).

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.