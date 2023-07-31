БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет утвержден устав Национального депозитного центра.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг"" от 6 июля 2023 года № 947-VIQD.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана в качестве учредителя рекомендовано принять меры по утверждению устава Национального депозитного центра и его государственной регистрации в соответствии с законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".