Азербайджан и Узбекистан обсуждают развитие сотрудничества в сфере продажи ювелирных изделий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан находятся в процессе переговоров о развитии сотрудничества в сфере продажи ювелирных изделий на международном рынке.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, сотрудничество с Союзом ювелирной промышленности Узбекистана продолжается уже три года. В его рамках обсуждаются возможности продаж ювелирных изделий в различные страны.

"Наше партнерство демонстрирует высокую продуктивность. Бренды из Азербайджана успешно представлены на выставках и фестивалях, организованных в Узбекистане. Был проведен ряд бизнес-форумов. Как вы знаете, в августе 2023 года делегация Союза ювелирной промышленности Узбекистана находилась с бизнес-миссией в Баку и стороны внесли предложения о сотрудничестве. Одно из важных предложений заключается в том, чтобы разместить продукцию наших брендов под маркой "Made in Azerbaijan" в торговых центрах Узбекистана, а бренды из Узбекистана под маркой "Made in Uzbekistan" - в торговых центрах Азербайджана. Кроме того, было решено сосредоточить внимание на следующих потенциальных проектах: доступность узбекского золота в качестве сырья для азербайджанских производителей, создание совместных производственных предприятий, производство ювелирных изделий и экспорт в третьи страны. Это позволит расширить распространение наших брендов и значительно увеличить долю ювелирной продукции в экспортных поставках", - подчеркнул Аббасгулиев.

Он также отметил, что Узбекистан является одним из ведущих производителей золота в мировом масштабе.

"Планируется экспортировать ювелирные изделия, изготовленные в Азербайджане с использованием узбекского золота-сырца, на рынки третьих стран. Наши предложения уже были представлены узбекской стороне, и мы ожидаем ответа в ближайшее время", - сказал он.

Аббасгулиев добавил, что в январе 2021 года между Ассоциацией ювелиров Азербайджана и Союзом ювелирной промышленности Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что в целом объем рынка ювелирных изделий в Азербайджане за первое полугодие 2023 года оценивается в 109 миллионов манатов.

Напомним, что в 2022 году было импортировано ювелирных изделий из золота и серебра на сумму 71,425 миллиона манатов, а экспортировано - на сумму 19,603 миллиона манатов. В целом объем рынка ювелирных изделий в Азербайджане за 2022 год оценивался в 153 миллиона манатов.