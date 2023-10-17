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Расширяются полномочия Центрального банка Азербайджана

Экономика Материалы 17 октября 2023 13:53 (UTC +04:00)
Расширяются полномочия Центрального банка Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Расширяются полномочия Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О Центральном банке", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, ЦБА будет осуществлять лицензирование, регулирование и контроль деятельности платежных организаций, организаций электронных денег, операторов платежных систем, а также других участников финансового рынка в целях обеспечения стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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