В Азербайджане средний возраст вышедших на пенсию в этом году составил 62,6 года

БАКУ /Trend/ - В настоящее время во многих странах мира пенсионный возраст составляет 65 лет и выше, также в большинстве стран пенсионный возраст повышается поэтапно.

Как сообщает Trend, хотя в азербайджанском законодательстве пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 63,5 года для женщин, существуют категории лиц, которые могут получить право на пенсию раньше. В результате предел пенсионного возраста на момент назначения пенсии оказывается ниже нормативного возраста, установленного законом. Так, средний возраст на момент назначения пенсии в первом полугодии 2023 года составил 62,6 года.

В случаях, касающихся пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца, возрастного ценза нет. Так, пенсия по потере кормильца может быть назначена и члену семьи в возрасте 1 года и даже младше.

Отметим, что ежегодные средства, расходуемые на пенсионное обеспечение, выросли с 3 млрд 289 млн манатов в 2017 году на 2,6 млрд. манатов (80 процентов), до 5,9 млрд в 2023 году.

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