Трудовые пенсии будут проиндексированы в зависимости от размера среднемесячной зарплаты - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - К концу года станет известно, насколько увеличится размер среднемесячной заработной платы. Соответственно размеру среднемесячной заработной платы в ближайшие годы будет проводиться индексация трудовых пенсий.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что направление созданного страхового резерва на инвестиции началось с августа в соответствии с подписанными главой государства соответствующими указами и распоряжениями.

"До 1 ноября было размещено 600 миллионов манатов, а за последнюю неделю - еще около 200 миллионов манатов. Мы активно сотрудничаем с финансовыми учреждениями. Средства размещаются в основном на рынках капитала страны. Это также означает меры по поддержке развития рынков капитала", - добавил он.

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