ASUS ExpertBook B9 OLED - новая вершина среди элитных бизнес-ноутбуков

БАКУ /Trend/ - Обеспечивающий комфортную цифровую жизнь своих пользователей ASUS выступил с еще одной новинкой - ASUS ExpertBook B9 OLED, который является новой вершиной среди элитных бизнес-ноутбуков.

Корпус нового ноутбука изготовлен из магний-литиевого сплава. А это, в свою очередь, придает ему легкость в весе, прочность и прекрасный вид. Вес ноутбука составляет всего лишь 990 гр.

Процессор, установленный в ExpertBook B9 OLED - Intel Core i7-1355U, включает в себя 2 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер. Это обеспечивает динамическое распределение нагрузки, повышение производительности и более эффективное использование энергии аккумулятора. Также ноутбуки оснащены оперативной памятью последнего поколения LPDDR5X-7500 до 64 ГБ.

Ноутбук оснащен великолепным OLED-дисплеем, обладающим точной цветопередачей и великолепной контрастностью, в тонкой экранной рамке. Больше рабочего пространства дает формат 16:10.

На ноутбуках ASUS с OLED-дисплеями цвета выглядят более насыщенными по сравнению с обычными. OLED-дисплеи в ноутбуках ASUS сертифицированы Pantone на высокую точность цветопередачи. Также они предлагают пользователям высоко детализированное и реалистичное изображение, в том числе за счет кинематографического цветового охвата, составляющего 100% пространства DCI-P3.

ExpertBook B9 OLED отлично подходит как для редактирования фото- и видеоматериалов, так и для просмотра разнообразного мультимедийного контента.

Веб-камера ноутбука ExpertBook B9 OLED использует технологии искусственного интеллекта, что гарантирует отличное качество видеоконференций в любых условиях и обстановке. Например, она может автоматически центрировать лицо пользователя и настраиваться под фокусировку глаз: не придется менять положение камеры в процессе общения.

На искусственном интеллекте основана и технология шумоподавления, которая позволяет повысить качество голосовой связи, улучшая как исходящий, так и входящий аудиосигналы, избавив их от посторонних звуков.

В своей новой модели ASUS также уделил особое внимание надежности и безопасности. Процессор с технологией vPro поддерживает аппаратную киберзащиту и предоставляет надежные средства защищенного удаленного администрирования в рамках корпоративной цифровой инфраструктуры. В ноутбуке применяется адаптивная блокировка AdaptiveLock, позволяющая распознавать пользователя в лицо без ввода пароля. Это стало возможным благодаря встроенной инфракрасной камере. Также имеется сканер отпечатка пальцев для быстрой и удобной аутентификации в операционной системе.

Как известно, ASUS заботится об окружающей среде и постепенно в своих ноутбуках делает на это акцент. Сюда входит и процесс производства ноутбука, материалы, отделка и даже упаковка, которые готовятся с учетом защиты окружающей среды.

Новый ExpertBook B9 OLED заслуженно является одной из самых экологичных моделей ноутбуков. При его производстве уменьшены расход материалов (на величину до 29%) и общее время изготовления (на 75%), за счет технологии Thixomolding. Индекс ремонтопригодности ExpertBook B9 OLED составляет 8,2 из 10, а это означает, что ноутбук оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду. Наряду со всем этим, ноутбук также потребляет меньше энергии (на 44 процента ниже стандарта EnergyStar 8).

B9 является флагманом линейки ExpertBook. Лучший в своем классе ноутбук объединяет в себе высочайший уровень надежности, а также обширный набор средств безопасности данных. За счет своего легкого веса и удобного дизайна ноутбук также является мобильным и удобным в использовании несмотря на высочайшую производительность.

Экологичная конструкция, великолепный OLED-дисплей, камера с искусственным интеллектом, современный процессор и передовые средства киберзащиты делают это устройство идеальным выбором для корпоративных пользователей и путешествующих профессионалов, ценящих и заботящихся об окружающей среде.

ASUS является одной из ведущих компаний на потребительском рынке ноутбуков. Популярные модели ASUS всегда есть в наличии у дистрибьюторов. Также вы всегда сможете заказать ноутбуки ASUS со спецконфигурацией. А широкая сеть сервисных центров поможет вам в любой сложной ситуации с вашим ноутбуком.



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