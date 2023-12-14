Назван объем НДС, возвращенных потребителям в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь текущего года в рамках проекта "ƏDV geri al" потребителям в Нахчыване было возвращено более 752,2 тысяч манатов, а только в ноябре - 100,1 тысяча манатов НДС. По сравнению с январем сумма, возвращенная потребителям в октябре, увеличилась в 4,8 раза.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Согласно данным Государственной налоговой службы, в Нахчыванской Автономной Республике продолжается внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (по состоянию на 1 декабря 2023 года установлено 2554 таких аппаратов). В январе-ноябре 2023 года зарегистрированный через ККМ оборот составил 205,5 миллиона манатов.

Напомним, что возмещаемый НДС на товары (за исключением продуктов нефти и газа) устанавливается в размере 15 процентов для безналичных платежей и 10 процентов для наличных платежей.

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