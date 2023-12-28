БАКУ /Trend/ - Утвержден бюджет Нахчыванской Автономной республики на 2024 год.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал закон "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год" и указ о его применении.

Согласно указу, доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год утверждены в размере 173 миллионов 105 тысяч манатов, расходы - 516 миллионов 365 тысяч манатов, дотации на регулирование доходов и расходов - 343 миллиона 260 тысяч манатов.

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