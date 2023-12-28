Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Утвержден бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год

Экономика Материалы 28 декабря 2023 20:42 (UTC +04:00)
Утвержден бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден бюджет Нахчыванской Автономной республики на 2024 год.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал закон "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год" и указ о его применении.

Согласно указу, доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год утверждены в размере 173 миллионов 105 тысяч манатов, расходы - 516 миллионов 365 тысяч манатов, дотации на регулирование доходов и расходов - 343 миллиона 260 тысяч манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости