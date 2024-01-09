Азербайджан может экспортировать стройматериалы в страны Центральной Азии и РФ

БАКУ /Trend/ - Оживление строительного рынка наблюдается во всей Центральной Азии, странах СНГ.

Об этом сказала Trend генеральный секретарь Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Шахана Сары.

"Есть много стран, в которые Азербайджан может экспортировать строительные материалы, прежде всего, это страны SPECA. В сентябре мы примем участие в Казахстане в выставке, где будет установлен азербайджанский стенд. Планируем принять участие в аналогичных мероприятиях в Узбекистане, Туркменистане, России. Продолжается систематическая работа по расширению возможностей экспорта и в другие страны", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!