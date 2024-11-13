"Бакинский клуб политологов" организовал на COP29 конференцию о роли НПО в противодействии климатическому кризису (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября 2024 года в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне" COP29 Общественное объединение "Бакинский клуб политологов" провело панельную дискуссию на тему роли НПО в противодействии климатическому кризису.

Как сообщает Trend, на обсуждениях были представлены такие темы, как "Устойчивое развитие и изменение климата", "Экологическое просвещение населения" и др.

Председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов отметил, что эти вопросы имеют глобальное значение и требуют международного внимания.

Эксперт Эльшан Ахмедов выступил с презентацией об устойчивом развитии, экологических вызовах и изменении климата в мире. На конференции особо был затронут подход Азербайджана по этим вопросам.

По итогам панельной дискуссии были даны ответы на вопросы участников.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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