COP for Hope: Израиль с нетерпением ждет успешного договора на COP29 - Батцион Бендавид Герстман (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - глава отдела внешней политики Министерства энергетики и инфраструктуры Израиля Батцион Бендавид Герстман.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 в Баку Герстман выразила надежду, что COP29 пройдет успешно, отметив, что председательство Азербайджана, в частности, предприняло два очень важных шага.

"Во-первых, проводятся переговоры по всем широким вопросам, которые важны для всех. Мы стали свидетелями всех инициатив в сфере энергетики, выдвинутых председательством по водороду, по хранению и "зеленым" энергетическим зонам. И мы очень рады этому. Во-вторых Азербайджан вынес на обсуждение сложные вопросы. Идея Новой коллективной количественной цели для финансов сложна. Слова важны, но когда дело доходит до действий и выделения денег, разговор становится немного сложнее. Не бояться включить эту тему в повестку - важный и смелый выбор.

Это только начало, поэтому мы ждем результатов этих переговоров. Инновации и климатические технологии, которые важны для нас, также являются одной из тем. Поэтому мы с нетерпением ждем успешного договора", — добавила она.

Герстман отметила, что страны здесь со своими следующими Определяемыми на национальном уровне вкладами (NDC) и Двухгодичными отчетами о прозрачности (BTR).

"Чем больше мы будем открыты относительно того, где мы находимся, и чем больше мы не будем бояться признать, что это вызов и что это будет нелегко, тем легче нам будет добиться успеха, когда мы перейдем к нашим следующим NDC.

Не бояться быть открытыми и говорить о наших вызовах — это единственный способ, при помощи которого мы можем вместе найти решения для того, что нам нужно", — сказала она.

Герстман отметила, что ключевое послание Израиля на COP29 связано с инновациями и сотрудничеством.

"Это пути вперед, и это то, что мы также надеемся увидеть от наших коллег", — добавила она.

Кроме того, она отметила, что у Израиля ряд приоритетов на COP29.

"Первым, очевидно, как и для всех здесь, является достижение наших целей в области возобновляемых источников энергии. Израиль в основном богат солнечной энергией, и ветровой энергией в небольших объемах. У страны нет гидроэнергетики. Так что работа очень значительна. Мы должны расширить нашу сферу солнечной энергии. Мы должны расширить хранилище, чтобы иметь всю солнечную энергию в нашей сети. Это один очень большой приоритет. Мы рады быть здесь, чтобы воспользоваться опытом наших коллег, а также показать, что мы можем предложить", — отметила Герстман.

Она заявила, что вторым приоритетом являются инновации.

"Израиль — маленькая страна. У нас не так много природных ресурсов, но у нас есть много инноваций и инновационных решений по энергетике и климату в целом. У нас есть инновационные решения для хранения, сельского хозяйства, продуктов питания, даже текстиля и переработки. На COP29 приехали представители 20 инновационных компаний из Израиля, и мы представляем на конференции их технологии, потому что мы знаем, что то, что помогло нам, может также помочь другим. Одним из примеров, которым Израиль очень гордится, является опреснение. Израиль разработал множество возможностей опреснения. На следующей неделе Президент Израиля будет здесь на совместном мероприятии с Азербайджаном, чтобы поговорить об этом", — сказала Герстман.

Она добавила, что третьим приоритетом, по крайней мере, для Министерства энергетики Израиля, является связность и региональное сотрудничество.

"Потому что проблемы чистого нуля не могут быть решены в одиночку. Нам нужно обмениваться информацией, сотрудничать со сферами финансов, и инфраструктуры", — сказала она.

Говоря о сотрудничестве в сфере "зеленой" энергетики, Герстман сказала, что Азербайджан — замечательный партнер.

"Мы говорим об этом обычно на двух уровнях. Один из них — обмен информацией. Азербайджан уже работает над коридором по поставке электроэнергии в Европу, и мы хотим воспользоваться этим опытом. Также важно определить, где решения Израиля могут помочь в решении задач Азербайджана и наоборот. Если существуют инновации и инфраструктура, способные преодолеть эти проблемы, то объединение наших стран и компаний позволит нам эффективно сотрудничать и создать новые возможности для всех", — заключила она.