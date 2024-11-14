COP for Hope: Идеальные условия, созданные для людей с ограниченными возможностями здоровья на COP29, должны стать примером для всего мира - Кямал Мамедов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - начальник Департамента доступности на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Кямал Мамедов.

Идеальные условия, созданные для людей с ограниченными физическими возможностями, должны стать примером для всего мира, сказал он в интервью Trend.

"На COP29 созданы все условия для равноправного участия людей с ограниченными возможностями. Сюда входят все категории инвалидности – слабовидящие, слабослышащие, люди с аутизмом, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, инвалиды-колясочники. На большой территории вокруг Бакинского олимпийского стадиона, где создано около пятидесяти павильонов, они могут свободно передвигаться и осуществлять свою деятельность, для них созданы соответствующие специальные службы. Около семи тысяч людей из соответствующих служб и компаний были привлечены к нашим тренингам. Среди них волонтеры, водители, работники аэропорта и наземных служб, службы сервиса и охраны, от обеспечения кейтерингом до коммуникации, передвижения на общественном транспорте - в метро, на автобуса, а также такси. Главной задачей было создать абсолютно безбарьерную среду – что и сделано в полном объеме", - сказал Кямал Мамедов.

С командой был изучен опыт проведения предыдущих COP, в том числе проведен анализ комментариев участников с инвалидностью, сделаны соответствующие выводы для создания уникальных и инновационных решений для обеспечения доступности.

"Следует подчеркнуть особое внимание руководства COP29 к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. С первых дней строительства и подготовки к COP29 вместе с нашей командой мы принимали непосредственное участие в процессе, давали советы на основе разработанной карты передвижения, которые незамедлительно выполнялись на самом высоком уровне. В частности, до сих пор на COP не применялся сурдоперевод, а у нас впервые он есть. Во время открытия мероприятия сурдоперевод осуществлялся слабослышащими - международными специалистами в этой области. Им зачитывали с ноутбука текст на английском языке, который им очень оперативно посылали, и осуществлялся сурдоперевод. Особо отмечу, что во всех залах создана индукционная система для слабослышащих. На наших инфодесках предоставляются специальные буклеты, создана специальная территориальная тактильная карта со шрифтом Брайля для слабовидящих людей на азербайджанском и английском языках. Нами также создан сервис по техническому сервису инвалидных колясок. В резерве тридцать инвалидных колясок – 20 механических и 10 моторных, которые мы можем предоставить желающим. А также в наличии гольф-карты для передвижения по внешней территории. С гордостью могу отметить, что в создании этой системы принимали участие наши люди с ограниченными возможностями здоровья. В частности, незрячие занимались шрифтом Брайля, а ампутанты ремонтируют коляски. Среди наших волонтеров есть также люди с инвалидностью, аутизмом, нарушением слуха и зрения. Инклюзивность во всех сферах!" - сказал начальник Департамента.

По его словам, он лично проверял транспорт BakuBus на использование пандуса в автобусах, как водители коммуницируют с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Наша команда также принимала участие в выборе дизайна и цвета панелей, в частности для людей, страдающих дальтонизмом. Вплоть до ковролита для покрытия пола, его плотности для удобного перемещения пожилых людей или женщин на каблуках, людей в инвалидных колясках. Также по нашему предложению были созданы контрастные дверные рамки и желтые стикеры (в том числе на стеклянных дверях), чтобы слабовидящие люди могли различать. Установлены пандусы на порогах лестничных площадок. Во всех регистрационных отделах, превышающих три метра, обязательно одна часть создана для инвалидов-колясочников с соответствующей высотой стойки. Во всех залах, где будут проходить мероприятия, выделены специальные места для инвалидов. Более того, действует специальная служба для инвалидов в случае экстренной эвакуации. Используются также ленточки со знаком подсолнуха – международная символика для аутистов или со скрытой инвалидностью. Особо отмечу и специально оборудованную "комнату тишины" для перенесших эмоциональный или другой стресс", – добавил Кямал Мамедов.

По его словам, 100-процентная доступность создана благодаря высокому профессионализму, внимательности и слаженности всех действующих служб во главе с руководством COP29.